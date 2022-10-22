Финляндия и Турция обсудят членство в НАТО 25 октября

22 окт. 12:25

Делегация министерства юстиции Финляндии 25 октября прибудет в Анкару в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, сообщает Anadolu.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. На 6 октября членство двух стран в альянсе ратифицировали 28 из 30 стран НАТО. Решение еще не приняли Венгрия и Турция.

Делегация Финляндии с делегацией Турции во главе с руководителем отдела минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком обсудят вопросы экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена и Рабочая партия Курдистана, запрещенным в Турции.

"Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETÖ и PПK. Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов", - говорится в сообщении.