В Грузии отметили рост интереса к Транскаспийскому транспортному маршруту

22 окт. 12:09

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили сообщил о растущей значимости Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора).

В июне этого года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились нарастить трехстороннее и региональное сотрудничество и развивать потенциал Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция инициировала включения в коридор Грузии как части транзитного пути.

"Мы думаем, что улучшенной транспортной инфраструктурой, в том числе администрированием, мы сможем в долгосрочной перспективе сохранить грузы в коридоре", – заявил министр на собрании объединения "Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор)".

Он отметил рост интереса к Срединному коридору. "Значимость Срединного коридора особо привлекает внимание в существующей геополитической обстановке, когда грузооборот в коридоре особо вырос, а заинтересованность международных перевозчиков растет с каждым годом", – поделился Давиташвили.

Глава Минэкономики Грузии отметил, что с начала года грузооборот Срединного коридора вырос на 30%, а железнодорожные грузоперевозки из Казахстана в Грузию увеличились в шесть раз.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года, он проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу, и включает железнодорожные и морские перевозки.