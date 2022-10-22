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Байден решил участвовать в президентских выборах в 2024 году

Байден решил участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует принять участие в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

"Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение - намерение вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение", - заявил президент США в интервью телеканалу MSNBC.

Байден добавил, что его супруга - доктор Джилл Байден считает, что они совершают "нечто очень важное - и должны продолжать это делать".

Напомним, 20 ноября Байдену исполнится 80 лет.

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