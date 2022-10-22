Еще 9 348 россиян подхватили коронавирус

22 окт. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 9 348 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 865, в Санкт-Петербурге - 539, в Подмосковье - 293. В Краснодарском крае - 204, в Ставропольском крае - 126, в Крыму - 48, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 20, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 19, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 364 263.

Госпитализированы за сутки 1 466 человек. Выздоровели 15 035 пациентов, за все время - 20 708 528.

Умерло за сутки 90 человек, с начала пандемии - 389 449.