Россия и Казахстан отмечают 30-летие дипломатических отношений

22 окт. 11:05

Россия и Казахстан 22 октября 2022 года отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Президент России Владимир Путин направил поздравление казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, в котором отметил, что за прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества.

"Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях. Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, вносят важный вклад в упрочение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах", - сообщается в письме, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Казахстан обеспечат дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо двух братских народов.

Россия и Казахстан имеют самую протяженную сухопутную границу и тесно сотрудничают во многих сферах. Отношения Казахстана и России не ограничиваются двусторонними контактами, активное взаимодействие идет в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Также две страны сотрудничают в Каспийском море.

Основополагающими документами между Россией и Казахстаном являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, и Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанный 11 ноября 2013 года.