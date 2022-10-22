Армянские военные обстреляли Кельбаджар

22 окт. 10:36

Вечером в пятницу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"21 октября в 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения армии Азербайджана, дислоцированные в указанном направлении, предприняли адекватные ответные меры.