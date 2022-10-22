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Взрыв прогремел на складе Минобороны Узбекистана, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на складе Минобороны Узбекистана, есть пострадавшие

В Сырдарьинской области на западе Узбекистана произошел взрыв на складе министерства обороны республики, есть пострадавшие.

В результате взрыва возник пожар, он был оперативно потушен, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Пострадали при ЧП 16 человека, из них госпитализация потребовалась четверых, информирует министерство здравоохранения республики. "Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в 04.55 (2.55 мск), Проводится расследования причин произошедшего.

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