Взрыв прогремел на складе Минобороны Узбекистана, есть пострадавшие

22 окт. 10:20

В Сырдарьинской области на западе Узбекистана произошел взрыв на складе министерства обороны республики, есть пострадавшие.

В результате взрыва возник пожар, он был оперативно потушен, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

Пострадали при ЧП 16 человека, из них госпитализация потребовалась четверых, информирует министерство здравоохранения республики. "Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в 04.55 (2.55 мск), Проводится расследования причин произошедшего.