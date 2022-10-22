МИД Германии советует гражданам отказаться от поездок в Иран

22 окт. 6:45

Германия призывает своих граждан не ездить в Иран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 октября на сайте министерства иностранных дел ФРГ.

В МИД отмечают, что граждане Германии могут быть подвергнуты опасности в Исламской Республике из-за возможного ареста, допроса или даже риска приговора к длительным срокам тюремного заключения. Особому риску подвергаются граждане с гражданством Германии и Ирана.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что недавно было зафиксировано много случаев произвольных арестов иностранных граждан, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. Они продолжаются несколько недель и охватили десятки городов.

