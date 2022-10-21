США не стали отменять антидемпинговые пошлины на российскую сталь

21 окт. 23:59

Федеральная Комиссия США по международной торговле осуществила регулярный обзор введенных ранее антидемпинговых пошлин в отношении ряда видов горячекатаного стального проката РФ, а также Турции, Японии и других стран, и решила оставить их в силе. Уведомление об этом комиссия сегодня опубликовала на своем сайте.

"Отмена действующих распоряжений об антидемпинговых пошлинах на импорт горячекатаной стали" из данных стран, "скорее всего, приведет к дальнейшему продолжению или повторению материального ущерба [для промышленности США] в течение разумно обозримого времени", - поясняют авторы документа.

В то же время, отменены действующие антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт горячекатаной стали из Бразилии - ее поставки, уверены в ведомстве, не дадут такого негативного эффекта.