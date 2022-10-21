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США не стали отменять антидемпинговые пошлины на российскую сталь

США не стали отменять антидемпинговые пошлины на российскую сталь

Федеральная Комиссия США по международной торговле осуществила регулярный обзор введенных ранее антидемпинговых пошлин в отношении ряда видов горячекатаного стального проката РФ, а также Турции, Японии и других стран, и решила оставить их в силе. Уведомление об этом комиссия сегодня опубликовала на своем сайте.

"Отмена действующих распоряжений об антидемпинговых пошлинах на импорт горячекатаной стали" из данных стран, "скорее всего, приведет к дальнейшему продолжению или повторению материального ущерба [для промышленности США] в течение разумно обозримого времени", - поясняют авторы документа.

В то же время, отменены действующие антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт горячекатаной стали из Бразилии - ее поставки, уверены в ведомстве, не дадут такого негативного эффекта.

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