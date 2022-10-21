Шарджа в начале 2023 года примет Дни культуры Дагестана

21 окт. 23:43

Уже в начале наступающего 2023 года в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) пройдут Дни культуры Дагестана, - сообщила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Сегодня с руководителем ансамбля "Лезгинка" обсудили организацию в ОАЭ дней культуры Дагестана. В начале 2023 года мероприятия планируется провести в Шардже", - цитирует собеседницу ТАСС.

В программу войдут мастер-классы специалистов в области декоративно-прикладного искусства, выставка и выступления ансамбля "Лезгинка".

Ранее жителям Дагестана на открытии дней культуры ОАЭ в Махачкале показали театрализованное представление о старинных обрядах эмиратской свадьбы.