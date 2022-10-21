Школы КЧР сориентируют старшеклассников в будущей профессии

21 окт. 23:28

На базе 12 образовательных организаций Карачаево-Черкесии (КЧР) заработали площадки профессиональной ориентации старшеклассников, - сообщила региональный координатор проекта "Билет в будущее" Мадина Эдиева.

"В Карачаево-Черкесии стартовали профессиональные пробы школьников в рамках проекта "Билет в будущее". Площадками для проведения проб являются 12 организаций среднего и дополнительного образования региона", - сказала Эдиева, передает ТАСС.

Профессиональные пробы в очном формате будут проведены для учащихся 6-11 классов по 34 компетенциям: от преподавания в младших классах до кондитерского дела, в них примут участие 1 тыс учеников республики.

"Профпробы - очень важный этап для определения будущей профессии. Это не просто экскурсия, школьник примеряет профессию на себя. Многие выпускники прошлого года после участия в профессиональных пробах приняли решение поступать в определенный колледж и определились с профессией", - добавила Эдиева.