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Ноябрь в Грузии начнется с Tbilisi Book Days

Ноябрь в Грузии начнется с Tbilisi Book Days

Крупнейшая книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 состоится в грузинской столице 4-6 ноября.

Выставка пройдет в 11-ом павильоне выставочного пространства Expo Georgia. По словам организаторов, цель мероприятия - создать насыщенную образовательными и культурными мероприятиями среду для гостей всех возрастов.

На фестивале будут широко представлены различные книги десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. В мероприятии примут участие "Издательство Сулакаури", English Book Education, "Палитра", "Сезан", "Диоген" и другие издательства.

Вход на ярмарку с 11:00 до 19:00 свободный.

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