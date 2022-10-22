Ноябрь в Грузии начнется с Tbilisi Book Days

22 окт. 4:18

Крупнейшая книжная ярмарка Tbilisi Book Days 2022 состоится в грузинской столице 4-6 ноября.

Выставка пройдет в 11-ом павильоне выставочного пространства Expo Georgia. По словам организаторов, цель мероприятия - создать насыщенную образовательными и культурными мероприятиями среду для гостей всех возрастов.

На фестивале будут широко представлены различные книги десятков местных и международных издательств и книжных магазинов. В мероприятии примут участие "Издательство Сулакаури", English Book Education, "Палитра", "Сезан", "Диоген" и другие издательства.

Вход на ярмарку с 11:00 до 19:00 свободный.