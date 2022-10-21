СМИ: США видят потолок цен на российскую нефть до $60 за баррель

21 окт. 23:09

Вашингтон намерен установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, пишет Блумберг со ссылкой на неназванные источники.

Gри вычислении предельной стоимости энергоресурса власти CIF учитывали, что она должна покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи. При этом более ранний план, представленный Минфином США, предполагал введение ценового "потолка" в диапазоне $40 - 60 за баррель.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать спецоперацию на Украине. Тем не менее, это также будет способствовать достижению иной цели - удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", - подчеркивается в статье, передает РИА Новости.

Введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт "черного золота" на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен, - полагают в Вашингтоне.