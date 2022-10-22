Театральная неделя стартует в Казахстане

22 окт. 2:32

Театральный фестиваль открывается в Астане ко Дню Республики, пишет "Казинформ".

"С 22 по 30 октября запланировано проведение в Астане театральной недели. Фестиваль проводится второй год и посвящается 90-летию режиссера театра и кино, обладателя государственной премии СССР и Казахстана, народного артиста Казахстана Азербайжану Мамбетову", - сообщил глава столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов.

На мероприятие приедут творческие коллективы восьми театров страны: театр города Астаны "Жастар", театр искусств города Алматы, Кызылординский областной музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова, Казахский государственный академический театр юного зрителя имени Мусрепова из Алматы, Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева (Астана), Государственный музыкальный театр имени Абая (Семей), Костанайский областной казахский театр имени Илияса Омарова, Казахский государственный театр драмы и комедии имени Мамбетова.

Также участниками фестиваля станут шесть зарубежных театров, среди них Санкт-Петербургский камерный театр (Россия), Джизакский музыкально-драматический театр (Узбекистан), Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули (Туркменистан), Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т. Абдумомунова, Тбилисский государственный азербайджанский драматический театр.