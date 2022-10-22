Энергокризис представляет экзистенциальную угрозу для европейской промышленности

Европейские предприятия изо всех сил пытаются сохранить конкурентоспособность на фоне резкого роста цен на энергоносители. Некоторые европейские компании настолько сильно пострадали от резкого роста цен на энергоносители, что им приходится сокращать или останавливать производство, в связи с чем они теряют долю на мировом рынке, нанося конкурентоспособности Европы непоправимый ущерб

Как пишет Oil Price, сильное повышение стоимости природного газа и электроэнергии привело к скачку производственных расходов во всех отраслях, от производства стали и автомобилей до производства текстиля и одежды. Поскольку производители сокращают, закрывают или перемещают производство, они рискуют никогда больше не возобновить деятельность в Европе, подрывая конкурентоспособность ЕС, в том числе в отраслях, имеющих решающее значение для перехода к надежному энергоснабжению в будущем, таких как металлургический сектор.

Европейские отраслевые ассоциации осторожно приветствуют предложения ЕС по облегчению финансовой нагрузки на предприятия в условиях высоких цен на энергоносители, но подчеркивают необходимость гораздо более эффективных мер по сохранению конкурентоспособности ЕС и недопущению массового закрытия предприятий и потери рабочих мест.

Экзистенциальная угроза

Стремительный рост цен на энергоносители спровоцировал сокращение мощностей по производству алюминия по всей Европе, поскольку металлургические заводы страдают от заоблачных цен на газ и электроэнергию, в то время как спрос остается слабым на фоне обеспокоенности состоянием мировой экономики.

В сентябре европейские металлурги призвали Еврокомиссию принять экстренные меры, чтобы предотвратить крах сектора, который сталкивается с реальной угрозой из-за роста цен на электроэнергию и газ. По данным группы Fertilizers Europe, рост цен на природный газ вредит и производству удобрений. На фоне стремительного подорожания природного газа растут цены на электричество, также нанося ущерб производителям аммиака (ключевого ингредиента нитратных удобрений).

По данным EIA, 98% аммиачных заводов по всему миру используют в качестве сырья ископаемое топливо, в первую очередь природный газ (72%) и уголь (22%). Например, в этом году из-за резкого роста цен на природный газ норвежский производитель удобрений Yara сократил производство аммиака, к августу общая загрузка предприятия в Европе снизилась примерно до 35%.

"Поскольку с августа в Европе было остановлено 70% мощностей по производству аммиака, требуются немедленные меры по оказанию помощи промышленности, необходимые для восстановления производства", - заявили в сентябре Fertilizers Europe. "Решение проблемы с газом потребует времени, которого у нас нет. Фонд солидарности - это положительный момент, но его эффективность зависит от быстрой реализации на уровне государств-членов ЕС мер по направлению имеющихся средств в наиболее пострадавшие отрасли, такие как производство удобрений", - сказал генеральный директор Fertilizers Europe Джейкоб Хансен.

Ассоциации энергоемких отраслей промышленности, в том числе производства удобрений, сталелитейной, химической, керамической, горнодобывающей, стекольной и бумажной промышленности, подчеркивают "необходимость принятия немедленных и эффективных мер в связи с ухудшением условий в наших отраслях изо дня в день".

"Мы повторяем наш призыв к европейским лидерам безотлагательно принять общеевропейские меры, направленные на устранение влияния цен на природный газ на конкурентоспособность промышленности, а также меры, направленные на отвязывание цен на электричество от цен на газ", - заявили отраслевые ассоциации в конце сентября.

С тех пор Европейская комиссия объявила о новых чрезвычайных мерах для преодоления энергетического кризиса, в том числе совместные закупки газа и механизмы ограничения цен на бирже, а также предложила странам ЕС делиться газом друг с другом

"Мы поддерживаем предложения по энергетическому кризису, они дополняют принятые постановления Совета, но нам нужны более решительные меры, чтобы немедленно смягчить влияние цен на газ на энергоемкие отрасли для поддержки процветающей и устойчивой промышленной базы ЕС", - отреагировали в Алюминиевой промышленной ассоциации.

Потеря конкурентоспособности

Ассоциация European Aluminium, представляющая крупнейших европейских производителей и переработчиков, вместе с ассоциациями производителей стали, керамики и удобрений заявила, что "текущий производственный кризис и закрытие предприятий в Европе быстро приводят к другому кризису: приток более дешевого импорта в Европу отвоюет долю рынка, что продлит временные закрытия".

Автопроизводители Германии - крупнейшей экономики Европы - считают резкое увеличение затрат на электроэнергию самой большой их проблемой, как показали результаты опроса, проведенного Немецкой ассоциацией автомобильной промышленности в прошлом месяце. Из них следует, что из-за чрезвычайно высоких затрат на электроэнергию 10% компаний уже сократили производство, а еще треть компаний обсуждает такие ограничения. "Поэтому неудивительно, что 85% компаний считают Германию неконкурентоспособной на международном уровне страной с точки зрения цен на электроэнергию и безопасности энергоснабжения", - отметили в ассоциации.

Энергокризис в Европе и резкое подорожание электроэнергии могут привести к тому, что потери европейских автопроизводителей будут составлять до 1 млн машин ежеквартально начиная с четвертого квартала 2022 года и до конца 2023 года, говорится в отчете S&P Global Mobility, опубликованном на прошлой неделе.

В Италии рост цен на электроэнергию ставит под угрозу деятельность местных текстильных и швейных предприятий, что грозит переносом производства в Азию, сказал в интервью местному изданию Nordest Economia Серджио Тамборини, президент ассоциации Sistema Moda Italia.

В октябрьском отчете Европейский круглый стол промышленников предупредил, что "высокие цены на энергоносители и нестабильные цепочки поставок сырья быстро разрушают основу для глобальной конкурентоспособности европейской промышленности и ее способности достигать целей по снижению углеродного следа". "Энергоемкая промышленность в ЕС переживает экзистенциальный кризис. Если европейские политические лидеры и представители власти в ближайшие недели и месяцы не предпримут решительных действий по снижению стоимости электроэнергии для энергоемких предприятий, ущерб будет непоправимым, что приведет к значительной потере рабочих мест в Европе", добавили в организации.

Согласно исследованию, проведенному Economist Intelligence Unit на прошлой неделе, "сокращение спроса вынуждает промышленность по всей Европе простаивать, это повысит производственные затраты, сделав европейскую промышленность неконкурентоспособной. Такое положение дел может сохраняться на протяжении нескольких лет, в результате чего глобальные цепочки поставок будут отдаляться от Европы".