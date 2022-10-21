Израиль создал новый корвет, чтобы "страны могли защищать суверенитет и отстаивать экономические воды"

Компания Israel Shipyards (Израильские судоверфи) представила корвет нового поколения SAAR S-80 с увеличенным оружейным потенциалом и большей дальностью плавания для противостояния будущим угрозам.

Как пишет The Jerusalem Post, созданный на базе платформы S-72 боевой надводный корабль обладает большей универсальностью и грузоподъемностью. Среди его наступательных преимуществ - широкий спектр средств радиоэлектронной борьбы.

Корвет длиной 80 метров приводится в движение с помощью четырех дизельных двигателей, развивающих максимальную скорость в 28 узлов. S-80 будет оснащен современными системами управления и оценки состояния судна. Корабль получит расширенную систему противовоздушной обороны, а также различные боевые системы по запросу покупателя. За счет уменьшения эффективной площади рассеяния на палубе S-80 больше пространства для дополнительных систем вооружения.

Как сообщает Israel Shipyards, судно может ”служить в качестве корвета или сторожевого корабля, в зависимости от операционных требований”. Дальность плавания S-80 составляет 3,5 тыс. морских миль. Судно может продолжительное время выполнять различные задачи и миссии, не будучи обнаруженным.

В ближайшие десять лет компания Israel Shipyards намерена сделать новый S-80 своим флагманом как для израильских, так и для зарубежных ВМС.

”Судно спроектировано таким образом, чтобы обеспечить скрытность и маневренность в открытом море за счет современных возможностей, необходимых для выполнения будущих боевых задач, - заявил управляющий компанией Эйтан Цукер. - С помощью S-80 страны смогут защищать свой суверенитет, отстаивать экономические воды и одерживать победу в морских сражениях в военное время. Корабль может долгое время находится в открытом море, а также контролировать прибрежные зоны, и всё это при идеальном сочетании цена-качество”.

Военно-морские силы Израиля представлены обычными патрульными подразделениями, подводными лодками - флотилия Шайетет 7, подразделением специального назначения Шайетет 13 и флотилией малых ракетных кораблей - Шайетет 3. Недавно на вооружение ВМС страны поступили четыре новых корвета класса Sa’ar 6. Таким образом, израильский флот насчитывает 16 ракетных кораблей.

Хотя ВМС относительно невелики по сравнению с другими корпусами Армии обороны Израиля, они защищают стратегическую акваторию, а также пространство над ней площадью 44 тыс. км², что в два раза больше территории страны.

Флот также охраняет стратегическую инфраструктуру, в том числе газовые платформы и торговые морские маршруты, по которым поставляется 98% израильского импорта. Военные суда также принимают участие в миссиях на границах государства.

Из-за высокой степени зависимости страны от моря, флот начал масштабную модернизацию с приобретения корветов класса Sa’ar-6 и подводных лодок типа ”Дольфин”. Стоящие на вооружении корветы Sa’ar-5 и Sa’ar-4.5 также обновляются за счет интеграции новых радаров и систем радиоэлектронной борьбы.