Блинкен: США будут вести диалог с Россией каждый раз, когда это необходимо

21 окт. 21:59

У США есть возможность поддерживать контакты с Россией по интересующим их вопросам, и они планируют продолжать такую работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы дали совершенно четко понять, что, когда у нас есть какое-либо важное послание, которое мы хотим донести до российской стороны, мы будем это делать. И мы это уже делали", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат пояснил, что у меня была возможность обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "ряд специфических вопросов", важных для безопасности Америки, то же самое делали министр обороны, советника президента по нацбезопасности и другие американские чиновники - они проводили контакты со своими российскими партнерами и "продолжат это делать".

Блинкен обратил внимание на то, что Вашингтон нацелен вести диалог с Москвой всякий раз, когда возникает такая необходимость.