Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму

21 окт. 21:46

"Желтый" уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлен до вечера 7 ноября, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Высокий уровень будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джакойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Распространяется он и на объекты ряда ведомств: Минздрава, Минтранса, Минпромполитики, министерства жилищно-коммунального хозяйства, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, Минтоплива и энергетики.