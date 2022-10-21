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Azur Air открывает регулярные рейсы из Внуково на Мальдивы

Azur Air открывает регулярные рейсы из Внуково на Мальдивы

Российская авиакомпания Azur Air с 9 декабря в дополнение к чартерам открывает регулярные рейсы на Мальдивы, - сообщает перевозчик.

"Авиакомпания Azur Air на своем сайте открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из столичного аэропорта Внуково в Мале. Полеты будут выполняться дважды в неделю на лайнере Black Jet в бизнес-компоновке", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Также с 27 октября компания начинает дважды в неделю выполнять чартерные рейсы из Москвы на Мальдивы на самолетах Boeing 767, билеты будут продаваться только вместе с путевкой.

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