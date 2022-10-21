Узбекистан покажет в Лувре 70 отреставрированных артефактов

21 окт. 22:14

В Узбекистане отреставрировали семьдесят артефактов для выставки культурного и исторического наследия страны в Париже, в том числе в Лувре, - сообщает узбекистанский Фонд развития культуры и искусства.

Среди экспонатов - деревянное панно из городища Кафыр-кала под Самаркандом, часть архитектурного декора тронного зала загородной резиденции правителей VII - начала VIII веков, необожженная статуя Будды "Гирляндоносец" (I век до нашей эры – I век) и 13 страниц Катталангарского Корана VIII века, уникального объекта и одной из важнейших рукописей исламского мира, - добавили в фонде, передает РИА Новости.

В Париже в конце ноября пройдут две выставки культурного и исторического наследия Узбекистана - "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года, а выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" в Институте арабского мира откроется 22 ноября 2022 года и продлится до 4 июня 2023 года.