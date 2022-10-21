Грузинские энергетики пообещали не поднимать цены на газ

21 окт. 21:44

В Грузии не планируется повышения коммунального тарифа на газ, - говорится в распространенном сегодня заявлении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.

"Регулирующая комиссия разъясняет, что на основании данных, существующих на этом этапе, оснований для повышения тарифов нет", - говорится в заявлении, передает Sputnik Грузия.

С июля в комиссии проводятся плановые встречи с газораспределительными компаниями в связи с установлением тарифа, и исходя из того, что действующие тарифы на природный газ установлены до конца года, в рамках публичного производства компаниям установят тарифы для будущего года, - пояснили в комиссии.

Цены на газ волнуют жителей страны с приближением отопительного сезона, поскольку городское население Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, а центрального отопления в многоквартирных домах нет.

Сейчас в большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр, в Тбилиси он установлен в 54 тетри за кубометр.