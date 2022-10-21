Власти Севастополя ужесточат порядок досмотра грузового транспорта

21 окт. 21:29

Несмотря на то, что ограничений на въезд и выезд из Севастополя вводиться не будет, весь грузовой транспорт, прибывающий в город, будет досматриваться в усиленном режиме, - сообщил сегодня губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Блокпосты нужны, чтобы досматривать грузовой транспорт, который заезжает в город. Естественно, он будет практически 100% досматриваться. Мы понимаем, что после событий на Крымском мосту здесь надо вводить дополнительное усиление. Плюс выборочно будет досматриваться частный транспорт. Въезд в город под особым контролем", - сказал он в эфире местного телеканала СТВ, передает "Интерфакс".

Также губернатор заявил, что в Севастополе будет "тотальное усиление" мер по обеспечению безопасности инфраструктуры - объектов транспорта, энергетики и водоснабжения, чтобы жители города были максимально защищены от любых попыток провокаций и каких-то еще незапланированных вещей.