РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Севастополя ужесточат порядок досмотра грузового транспорта

Власти Севастополя ужесточат порядок досмотра грузового транспорта

Несмотря на то, что ограничений на въезд и выезд из Севастополя вводиться не будет, весь грузовой транспорт, прибывающий в город, будет досматриваться в усиленном режиме, - сообщил сегодня губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Блокпосты нужны, чтобы досматривать грузовой транспорт, который заезжает в город. Естественно, он будет практически 100% досматриваться. Мы понимаем, что после событий на Крымском мосту здесь надо вводить дополнительное усиление. Плюс выборочно будет досматриваться частный транспорт. Въезд в город под особым контролем", - сказал он в эфире местного телеканала СТВ, передает "Интерфакс".

Также губернатор заявил, что в Севастополе будет "тотальное усиление" мер по обеспечению безопасности инфраструктуры - объектов транспорта, энергетики и водоснабжения, чтобы жители города были максимально защищены от любых попыток провокаций и каких-то еще незапланированных вещей.

715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version