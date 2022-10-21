МЭР РФ: товарооборот между Россией и Турцией вырастет до $60 млрд к 2025 году

21 окт. 21:23

Товарооборот между РФ и Турцией к 2025 году может составить $60 млрд, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев в ходе международного экспортного форума "Сделано в России 2022".

"Грузооборот в Азово-Черноморском бассейне может составить около 250 млн т в год", - цитирует его пресс-служба Минэкономразвития.

Замминистра выразил надежду, что действия, предпринимаемые вместе с турецкими партнерами, дадут возможность обеспечить комфортные условия как для импортеров, так и для экспортеров.

Ильичев добавил, что за девять месяцев 2022 года объем торговли между Россией и Турцией вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, прежде всего за счет товаров энергетической отрасти, таких как нефть, газ, уголь и нефтепродукты.

Помимо этого, по его словам, на 19% стал больше "несырьевой" экспорт.