Эрдоган: "цифровой терроризм" - угроза национальной безопасности

21 окт. 21:18

Сегодня "цифровой терроризм" представляет собой явную угрозу не только демократии и общественному порядку, но и национальной безопасности стран, - заявил, обращаясь к участникам 12-го заседания министров информации стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"К сожалению, сегодня миллионы людей во всем мире страдают из-за ложной, фейковой и искаженной информации", - сказал турецкий лидер, раскритиковав попытки некоторых кругов дискредитировать вклад Турции в борьбу с терроризмом, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

"Несмотря на то, что Турция - единственная страна, успешно сражавшаяся с террористами на "земле", мы подвергаемся противоречащим этому факту аморальным обвинениям", - отметил он, напомнив, что французский цементный гигант Lafarge был недавно уличен в поддержке террористической организации в Сирии.

"Lafarge теперь известна как одна из самых крупных структур, поддерживающих терроризм", - констатировал турецкий лидер.