РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум

Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году не состоится, рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", - цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве напомнили, что форум служил местом встречи профессионалов, был площадкой для обмена практиками, налаживания творческих и деловых контактов. Он также стал настоящим праздником, о чем говорила и обширная фестивальная программа.

В Минкультуры выразили надежду, что форум получится провести в следующем году.

970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version