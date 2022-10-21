Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум

21 окт. 20:53

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году не состоится, рассказали в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене", - цитирует сообщение ТАСС.

В министерстве напомнили, что форум служил местом встречи профессионалов, был площадкой для обмена практиками, налаживания творческих и деловых контактов. Он также стал настоящим праздником, о чем говорила и обширная фестивальная программа.

В Минкультуры выразили надежду, что форум получится провести в следующем году.