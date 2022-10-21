Ставрополье ждут инвестиции в сельское хозяйство и промышленность

21 окт. 20:52

Инвесторы планируют реализовать в Ставропольском крае семь проектов, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Общий объем инвестиций в эти проекты составляет более 155 млрд рублей. Большая часть из них реализуется в сферах сельского хозяйства и обрабатывающих производств", - рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает "Интерфакс".

Это создание плодохранилища мощностью 30 тыс т и производства мучных кондитерских изделий, строительство газохимического комплекса в Буденновске, производственного комплекса по изготовлению труб из полиэтилена низкого давления в Невинномысске, расширение производства монокристаллического сапфира и изделий из него.

Для реализации всех инвестпроектов потребуется построить 30 объектов энергетической, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры общей стоимостью в 11,3 млрд рублей.