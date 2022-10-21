В Центре знаний "Машук" подвели итоги семинара-практикума студентов

21 окт. 20:35

В Центре знаний "Машук" в ставропольском Пятигорске завершился Всероссийский образовательный семинар-практикум "Российский студент - 2022", участниками которого стали студенты из всех регионов страны, - сообщили организаторы практикума.

"Центр знаний "Машук" принял 150 талантливых ребят со всех регионов России, которые обсудили реализацию государственной национальной политики в студенческой среде", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Семинар-практикум проходил с 19 по 21 октября, а экспертами на нем выступили представители "Всероссийского межнационального союза молодежи", Российского общества "Знание", Совета Ассамблеи народов России, "Центра пространственного развития Волга - Эксперт", Пятигорского государственного университета и другие спикеры.

Вместе с экспертами студенты обсудили формирование общероссийской гражданской идентичности, самореализацию молодежи, работали над социальным проектированием. "Ребята были разбиты на 12 команд по шести направлениям государственной национальной политики Российской Федерации. В группах была проведена работа по векторам: "Нормы настоящего, нормы будущего", "Проекты для достижения образа будущего", - рассказали организаторы.