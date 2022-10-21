Ужесточен режим пропуска в "Верхнем Ларсе"

21 окт. 20:20

На пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии ужесточен режим пропуска, об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян после встречи с армянскими предпринимателями, в которой участвовал глава МЭР РФ Максим Решетников.

"На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы - погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью", - цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что режим пропуска ужесточили после взрыва на Крымском мосту.

Керобян добавил, что обсудил с российским коллегой необходимость по возможности быстрого возвращения к более свободному режиму провоза грузов в обоих направлениях.