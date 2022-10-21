В Москве проходит II Международная биеннале современного искусства Кавказа

21 окт. 20:15

Сегодня в Москве в Центре дизайна Artplay состоялось открытие II Международной биеннале современного искусства Кавказа, которая продлится в течение недели.

На выставке представлено более 500 произведений искусства 185 авторов из всех республик Северного Кавказа, а также из зарубежья, в том числе Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании. Все авторы работ не теряют связь с Кавказом.

"Мы работаем с авторами, которые позиционируют себя в связи с Кавказом, которые хотят связывать свое будущее и имидж с Кавказом. Часто я сталкиваюсь с такой ситуацией, что мне может понравиться молодой автор, он кавказского происхождения, но находясь за приделами малой родины человек не хочет ассоциироваться с Кавказом, а хочет быть представителем глобальной культуры", - рассказала куратор выставки Заира Астемирова, передает ТАСС.

Центральное место в экспозиции занимает инсталляция в форме горы, в создании которой использовались камни и земля, привезенные со всего Кавказа. Зрителям представлена классическая живопись и графика, стрит-арт, видео-арт, и даже абстрактная работа, которая имитирует фактуру настоящей кавказской бурки.

Выставка будет представлена в регионе, а также в Музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой в Махачкале, Музее истории мировых культур и религий в Дербенте и в галерее "Экспромт" в столице КБР Нальчике.