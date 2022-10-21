В Махачкале прошел концерт классической иранской музыки

21 окт. 19:51

Дагестанским слушателям в рамках Международного музыкального фестиваля "Россия - Вселенная звука" представили произведения классической иранской музыки, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

"В Махачкале состоялся концерт Международного музыкального фестиваля "Россия - Вселенная звука". Программа "Непройденные пути" познакомила дагестанцев с классической музыкальной традицией Ирана. В зале Кумыкского театра выступил Хосейн Нуршарг - певец - носитель древней традиции, глубокий знаток национальной культуры. Хосейн Нуршарг выступил в сопровождении музыкантов, виртуозно владеющих национальными иранскими инструментами", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Нуршарг - единственный в России музыкант, который владеет уникальной манерой аутентичного иранского пения - аваз - древнейшей персидской техникой.

"Основы техники "аваз" ее носители держат в строгом секрете и в самом Иране очень немногие вокалисты владеют этим искусством. Древние тексты передаются из поколения в поколение. Слушатели махачкалинского концерта получили перед его началом переводы на русский язык монологов солиста", - добавили в пресс-службе.