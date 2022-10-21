Глава Центра занятости и почтовый сотрудник попались на хищении соцвыплат

21 окт. 19:47

Унцукульский районный суд сегодня вынес приговор директору местного Центра занятости населения и начальнику отдела "Почты России" по делу о хищении социальных выплат, - сообщает управление ФСБ России по Дагестану.

"Бывший директор государственного казенного учреждения "Центр занятости населения" в Унцукульском районе Нурмагомедова и экс-начальник отделения Шамилькалинского почтамта "Почты России" Будунов приговорены к штрафам в размере 320 тыс и 120 тыс соответственно за хищение социальных выплат безработным гражданам", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В текущем 2022 году осужденные подделали отчетные ведомости и личные дела получателей соцвыплат и похитили свыше 720 тыс рублей, - установило следствие.

Нурмагомедов осужден за мошенничество при получении выплат и служебный подлог, а Будунов – за изготовление поддельных документов.