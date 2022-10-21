В Крыму снова заработала СДЭК

21 окт. 19:35

Логистическая компания "Служба доставки "Экспресс-курьер" (СДЭК) возобновила доставку посылок из Крыма и в Крым, приостановленную после теракта на мосту через Керченский пролив, - сообщила компания.

"Уважаемые клиенты, рады сообщить, что вы снова можете отправлять посылки из Крыма и в Крым. Сообщение между полуостровом и материком возобновлено", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что рассчитать стоимость доставки в калькуляторе, оформить и отправить свою посылку клиенты смогут уже сегодня.

Напомним, 11 октября компания сообщала о том, что приостанавливает прием и доставку посылок в Крым и из Крыма на неопределенный срок.