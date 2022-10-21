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Первое в России производство 5D-принтеров заработало в Волгограде

Первое в России производство 5D-принтеров заработало в Волгограде

В волгоградской компании "Стереотек" при господдержке создали первое в России производство 5D-принтеров, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

"На площадке волгоградской инновационной компании "Стереотек" запущено первое в России производство 5D-принтеров", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Господдержка предприятия составила 100 млн рублей, что и позволило создать производство. На принтерах "Стереотека" можно печатать любые промышленные детали, в том числе и на замену импортных, причем технология может быть использована в авиа-и автомобилестроении, протезировании и других сферах.

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