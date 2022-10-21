ОАЭ готовы инвестировать в российские высокотехнологичные компании

21 окт. 18:52

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены инвестировать в российские высокотехнологичные компании, открывать у себя их представительства, а также развивать партнерство с Россией в сфере космоса, медицины и зеленой энергетики, - заявил замминистра экономики ОАЭ Абдулла Ахмед Мохамед Салех Аль Салех.

"Мы общались с представителями российских компаний и признали, что уровень их технологического развития весьма высок. Они готовы выдвинуть ряд изобретений и новых технологий, а мы хотели бы инвестировать наши средства в эти компании и видеть их представительства в нашей стране", - сказал он в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России", передает РИА Новости.

"Мы хотим развивать отношения в сфере космических технологий... Как известно, Россия обладает и технологиями, и навыками в этой сфере... Мы развиваем сферу возобновляемых источников энергии. Имеется такая сфера, как телемедицина. Это те сферы, где мы будем развивать наше сотрудничество", - добавил он.