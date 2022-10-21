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Страны ЕС осудили диверсию на "Северных потоках"

Страны ЕС осудили диверсию на &quot;Северных потоках&quot;

Участники состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС категорически осудили диверсии, направленные против объектов критической инфраструктуры, таких как "Северный поток". Об этом сообщается в итоговом заявлении саммита.

"ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия", - цитирует его ТАСС.

Документ призывает все страны Евросоюза прилагать "совместные усилия для повышения устойчивости критической инфраструктуры".

Вопросы ответственности за диверсию и ее расследования в заявлении не поднимаются.

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