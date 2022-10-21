Иран задержал в Красном море два американских подводных беспилотника

21 окт. 18:34

Иранские военные моряки задержали в Красном море два американских беспилотных плавательных аппарата, - заявил сегодня Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

"84-я флотилия стратегических морских сил армии, действенно присутствуя в океанских глубинах, в особенности, в регионе Красного моря, смогла на наивысшем возможном уровне выполнить операцию по охране и установлению морской безопасности, и… снова задержать два американских беспилотных плавательных аппарата", – цитирует его слова иранское информационное агентство Mehr.

В прошлый раз подобное задержание произошло в начале сентября, когда эсминец ВМС Ирана "Джамаран" столкнулся с несколькими брошенными небольшими судами для сбора разведывательных данных.