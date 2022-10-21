Керобян: паромы между портами Поти и Кавказ начнут курсировать "скоро"

21 окт. 18:15

Паромы между портом Поти (Грузия) и портом Кавказ (Россия) будут скоро запущены, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян в беседе с журналистами.

По его словам, все необходимые соглашения подписаны.

"Для нас очень важно, чтобы он фактически заработал. Не хочу уже говорить о каких-либо сроках, просто подождем, пока паром заработает. Скоро это произойдет", - заверил глава Минэкономики Армении.

Напомним, маршрут Поти-Кавказ - одна из семи альтернатив для Военно-Грузинской дороги ("Верхний Ларс").