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Керобян: паромы между портами Поти и Кавказ начнут курсировать "скоро"

Керобян: паромы между портами Поти и Кавказ начнут курсировать &quot;скоро&quot;

Паромы между портом Поти (Грузия) и портом Кавказ (Россия) будут скоро запущены, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян в беседе с журналистами.

По его словам, все необходимые соглашения подписаны.

"Для нас очень важно, чтобы он фактически заработал. Не хочу уже говорить о каких-либо сроках, просто подождем, пока паром заработает. Скоро это произойдет", - заверил глава Минэкономики Армении.

Напомним, маршрут Поти-Кавказ - одна из семи альтернатив для Военно-Грузинской дороги ("Верхний Ларс").

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