Российской делегации отказали в участии в международной конференции МАГАТЭ

21 окт. 18:18

США заблокировали участие России в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне, - заявила госкорпорация "Росатом".

"Предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства "Росатома" и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

В госкорпорации напомнили: в соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории, назвав происходящее проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения, - отмечается в заявлении.

Напомним, Международная министерская конференция агентства должна пройти в Вашингтоне 26-28 октября.