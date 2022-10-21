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Власти Ставрополья снова сократили ковидный коечный фонд

Власти Ставрополья снова сократили ковидный коечный фонд

Власти Старополья на фоне стабилизирующейся эпидемической обстановки вывели из ковидного фонда края еще 90 коек, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Отсутствие роста заболеваемости и госпитализаций позволяет нам сокращать число мест в "красных зонах". Сейчас их 260", - написал Владимиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, на пике роста заболеваемости в регионе разворачивали 825 коек, затем их сократили до 350, сейчас инфекционные койки в медучреждениях края свободны на 25%, а реанимационные койки с аппаратами ИВЛ - на 76%.

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