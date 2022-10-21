Азербайджан не будет обсуждать бюджет ОБСЕ до решения вопроса вокруг миссии в Армению

21 окт. 17:50

Азербайджан не намерен принимать участие в обсуждении бюджета ОБСЕ на будущий год до решения вопроса по отправке в приграничные районы Армении миссии наблюдателей. Об этом сообщило представительство страны при организации.

"Мы не потерпим вопиющего нарушения и игнорирования документов и решений ОБСЕ и будем пресекать попытки подорвать оставшийся дух сотрудничества внутри этой организации. Это одностороннее действие поднимает вопросы о целях и программах в поддержку достижения этих целей, представленных в проекте единого бюджетного предложения на 2023 год. До тех пор, пока текущая ситуация не будет исправлена..., делегация Азербайджана не будет рассматривать бюджетное предложение", - сказано в документе, который разместил на своей странице в соцсети постпред Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

В нем также говорится, что азербайджанская делегация оставляет за собой право возвратиться к данному вопросу тогда, когда сочтет это целесообразным.

В заявлении поясняется, что председательство и секретариат ОБСЕ не имели полномочий и мандата на отправку такой группы в Армению без согласования с заинтересованными сторонами, то есть с Баку и Ереваном, все решения в ОБСЕ должны выноситься на основе консенсуса.

"Неофициальные консультации по этому вопросу со всей очевидностью показали, что внутри организации не было консенсуса относительно направления на границу между двумя странами такой так называемой "группы по оценке потребностей"", - указано в заявлении.

В документе также подчеркивается, что об отправке группы было объявлено без предварительных консультаций с Азербайджаном.