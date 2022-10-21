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Генсек ОИС встретится в Москве с главой МИД России

Генсек ОИС встретится в Москве с главой МИД России

Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрагимом Таха 23 октября приедет в Москву, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов.

"Крупная делегация ОИС приезжает в Москву во главе с генеральным секретарем, в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - рассказал Абдулатипов в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России", передает РИА Новости.

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