Генсек ОИС встретится в Москве с главой МИД России

21 окт. 17:33

Делегация Организации исламского сотрудничества (ОИС) во главе с генсеком Хусейном Ибрагимом Таха 23 октября приедет в Москву, намечены встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заявил постпред РФ при организации Рамазан Абдулатипов.

"Крупная делегация ОИС приезжает в Москву во главе с генеральным секретарем, в составе делегации три заместителя генерального секретаря. Они встречаются с Лавровым, Матвиенко", - рассказал Абдулатипов в ходе круглого стола "MENA: перспективы в условиях меняющихся геополитических реалий" в рамках форума "Сделано в России", передает РИА Новости.