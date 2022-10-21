Оверчук: автодорога из Азербайджана в Нахчыван через Иран будет проложена к 2024 году

21 окт. 17:32

Азербайджан и Иран начали строить на границе мосты, которые свяжут автодороги двух стран и позволят наладить кратчайшее и удобное движение между основной частью АР и Нахчываном, сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2022".

"Именно на Южном Кавказе сегодня формируется перекресток основных международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад". В случае его создания экономики Азербайджана, Армении и Грузии начнут получать дополнительную ренту, связанную с преимуществом их географического положения в Евразии", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Вице-премьер указал, что разблокирование транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Армению или Иран будет иметь важную роль.

Оверчук добавил, что прокладка железной и автодороги через Мегри по территории Армении зависит от позиции Еревана. А вот автомобильная дорога в обход Армении уже создается через Иран, примерно к 2024 году дорога она будет завершена, и по ней можно будет выйти на рынки Ирана, Турции и затем Европы, отметил он.