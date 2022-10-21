Иран поможет Дагестану развивать ММТП

21 окт. 17:19

Иран намерен оказать помощь Дагестану в развитии Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) в рамках двустороннего торгово-экономического сотрудничества, - сообщила пресс-служба правительства Дагестана со ссылкой на итоги встречи представителей республики и Ирана.

"Иран на протяжении многих лет остается одним из ведущих торговых партнеров Дагестана. Убежден, что у нас есть все возможности для дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических отношений и расширения перечня поставляемой друг другу продукции", - цитирует слова заместителя председателя правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова "Интерфакс".

Также Иран готов принять участие и в модернизации порта. "Иран располагает возможностями по проведению дноуглубительных работ морской части акватории Дагестана. Для этого у нас есть необходимые инвестиции, техника и квалифицированные специалисты", - отметил председатель правления союза "Астраханская торгово-промышленная палата", совета иранских предпринимателей Халад Яхья.