В ОАЭ может появиться логистический хаб России

21 окт. 16:43

Группа компаний "Дело" намерена создать транспортный хаб на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для обслуживания российской внешнеторговой логистики, рассказал основатель и председатель советов директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Мы хотим хаб построить в Объединенных Арабских Эмиратах. Я встречался с шейхом Рас-эль-Хайма (эмират, ОАЭ), непосредственно разговаривал с ним. Мы ведем переговоры с властями ОАЭ", - поделился Шишкарев.

Он уточнил, что осмотрел в эмирате терминалы, они пока недозагружены, и есть возможность использовать их потенциал для выстраивания эффективных транспортных коридоров с Россией.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ, 49% компании принадлежит госкорпорации "Росатом".