В Казахстане реконструируют древнее городище Бозок

21 окт. 16:32

В пятницу состоялась церемония закладки памятной капсулы времени, символизирующей начало строительства национального парка "Бозок", сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Казахстана.

Камень был заложен на левом берегу Астаны между селами Уркер и Ильинка. Планируется создание "живого" музея, который будет иметь не только научно-исследовательскую функцию, но и познавательные и спортивно-оздоровительные функции.

"Древнее городище Бозок имеет большую историческую и сакральную ценность для нашего народа. <…> В будущем эта территория станет комплексным археологическим парком, отражающим историю Великой степи, центром притяжения не только жителей нашей столицы, но и туристов со всего Казахстана и мира", - заявил министр культуры и спорта республики Даурен Абаев.

Проект призван реконструировать древнее городище Бозок и воссоздать исторический комплекс ботайцев, саков, гуннов, тюрков с сохранением аутентичности памятников археологии.

Завершить реализацию проекта планируется к 2025 году.