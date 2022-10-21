Георгий Саралидзе: Россию ждут проблемы в Закавказье

21 окт. 16:27

Телерадиоведущий Георгий Саралидзе заявил сегодня в авторской передаче Дмитрия Куликова "Кто против" на "Россия 1", что США помимо конфронтации с Россией на Украине не перестают работать против Москвы на всем постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе.

"Я совершенно уверен в том, что американцы готовят и другие плацдармы. Буквально вчера вышел новый доклад по заказу американского правительства по поводу азиатских стран и нашей Средней Азии, Казахстана. Там сказано, что надо бы обратить внимание на этот регион и помочь странам Средней Азии и Казахстану уменьшить "зависимость от России", как они это называют", - прежде всего сказал он.

"Правда, там оговаривается, что, с другой стороны, любое ослабление России в этих странах чревато усилением Китая, что им тоже не очень нравится. Но все равно американцы как бы приглядываются к возможностям. Я думаю, что и дальше будут в этом плане работать", - добавил Георгий Саралидзе.

"Я думаю, сейчас очень внимательно нужно смотреть на Закавказье, где такие же процессы начались. Вдруг возбудился президент Франции Эммануэль Макрон, Брюссель снял наблюдателей из Грузии, которые с 2008 года там находились, и перебросил их срочно на территорию Армении. Явно какое-то движение там после довольно длительного неопределенного времени начинается", - обратил внимание эксперт.

"Поэтому, имея украинское направление, США не забывают и о нашем постсоветском пространстве, на котором они очень серьезно работают. И я думаю, что там тоже определенные проблемы нас ждут", - подчеркнул Георгий Саралидзе.