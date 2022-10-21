Из портов Украины вышли еще 9 сухогрузов с агропродукцией

21 окт. 16:24

В пятницу порты Украины покинули 9 судов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в распространенном 21 октября сообщении министерства национальной обороны Турции.

На сегодняшний день через "зерновой коридор" вывезли свыше 7 млн тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.