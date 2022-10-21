Выходные в Краснодарском крае будут ненастными

21 окт. 16:18

Синоптики обещают похолодание в предстоящие выходные в Краснодарском крае.

С вечера пятницы в регионе начнется небольшой дождь, в отдельных районах он затянется на все выходные.

"Сейчас на Кубань надвигается холодный фронт. Утром в субботу, 22 октября жителей региона ждет густой туман. А в течение дня будет пасмурно, мелкий дождь не перестанет идти до конца выходных. По ночам станет значительно прохладнее, а в некоторых районах даже пройдут заморозки", - предупредила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова, пишут "Кубанские новости".

Ночью плюс 1-6 в юго-восточных и предгорных районах, на Азовском побережье в ночные часы ожидается 4-9 градусов, на Черноморском – до 5 градусов. В субботу днем воздух на Кубани прогреется до 10-15 градусов, в воскресенье - до 18 градусов тепла.

В Краснодаре будет пасмурно, без осадков. Сильные ветер возможен на побережье, в районе Анапы и Геленджика порывы до 12-14 м/с.