В Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты

21 окт. 16:01

ЦИК Казахстана завершил регистрация кандидатов для участия в президентских выборах, к агитации приступают шесть претендентов.

Как пишет РИА Новости, регистрация официально завершилась в 18:00 по местному времени, после чего в стране стартовала агитационная кампания, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов (до 00:00 19 ноября).

На заседании ЦИК члены комиссии отказали в регистрации трем претендентам, поскольку они не представили ведомству полный пакет документов, требуемых законодательством. Таким образом, к агитации допущены шесть кандидатов в президенты, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Также Центризбирком допустил к выборам экономиста Мейрама Кажыкена (содружество профсоюзов "Аманат"), бывший глава союза фермеров Жигули Дайрабаева (партия "Ауыл"), представитель оппозиционной общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева, правозащитницу Салтанат Турсынбекову (объединение "Казахские матери - путь к традициям") и общественного деятеля Каракат Абден, выдвинутую национальным альянсом профессиональных социальных работников.