Дагестан за 8 месяцев в два раза увеличил товарооборот с Беларусью 

21 окт. 15:57

В январе-августе 2022 года товарооборот Дагестана и Беларуси увеличился в 2 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана после встречи представителя республики и Беларуси.

На данный момент товарооборот составляет $21 млн.



В пресс-службе рассказал, что заместители председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов и Нариман Абдулмуталибов поговорили о сотрудничестве с гендиректором РУП "Белтаможсервис" (крупнейший в Белоруссии логистический оператор) Вадимом Бабарикиным, передает "Интерфакс".



В частности, одной из тем переговоров стали возможности и потенциал сотрудничества в сфере логистики, а также укрепление торгово-экономических связей между Беларусью и Дагестаном. Речь, в том числе, велась о выстраивании торговых отношений между РУП "Белтаможсервис" и производителями натуральных соков, мясной и молочной продукции, риса, урбеча, меда, чая, кондитерской и другой сельхозпродукции, а также крупнейшими винно-коньячными предприятиями Дагестана.

